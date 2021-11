A8 zwischen Günzburg und Leipheim wegen Fliegerbombe komplett gesperrt

Bei Bauarbeiten nahe der A8 wurde eine Fliegerbombe entdeckt, die gesprengt werden muss. Die Autobahn ist zwischen Günzburg und Leipheim komplett gesperrt.

Die A8 ist am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Leipheim komplett für den Verkehr gesperrt worden. In Bubesheim wurde bei Bauarbeiten an der A8 eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die vom Sprengkommando vor Ort gesprengt werden muss. Ein Abtransport der Bombe sei zu riskant.

Bombenfund bei Bubesheim: Polizei sperrt die A8 komplett

Das Gelände ist von Polizei, Feuerwehr und dem Autobahnbetreiber Pansuevia großräumig abgesperrt worden.

