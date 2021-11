Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Durchsuchungsbeschlüsse gegen Alfred Sauter waren rechtswidrig

Plus Was das Oberlandesgericht München in der Causa Alfred Sauter entschieden hat. Und warum der Landtagsabgeordnete wieder Licht am Ende des Tunnels sieht.

Von Till Hofmann

Wegen der Maskenaffäre haben der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein und der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter ihre politischen Ämter in der CSU verloren. Sauter ist beispielsweise nicht mehr Günzburger Kreisvorsitzender, Nüßlein ( Münsterhausen) scheidet demnächst auf eigenen Antrag aus dem Kreistag aus, kündigte bereits vor Monaten die Mitgliedschaft in der CSU und trat nicht mehr zur Bundestagswahl an.

