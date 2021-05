Wer ramponiert all die Autos im Landkreis Günzburg?

Innerhalb von wenigen Tagen hat die Polizei mit einer ganzen Serie an Sachbeschädigungen zu tun. In einem Fall gibt es womöglich eine Spur

Mit mehreren vorsätzlichen Beschädigungen von geparkten Autos haben in diesem Mai 2021 die Beamten der Polizeiinspektionen Günzburg und Burgau zu tun. Ob die Taten in unmittelbarem Zusammenhang stehen oder demselben Verursacher zugeordnet werden müssen, ist unbekannt.

Tür eines Fiat 500 zerkratzt

In zwei Fällen der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen ermittelt derzeit die Polizei in Burgau. Ein Unbekannter zerkratzte die Beifahrertür eines schwarzen Fiat 500, den eine 20-Jährige zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag (5. auf 6. Mai 2021) in der Angerstraße in Gundremmingen abgestellt hatte. Der Schaden an der Türe beträgt etwa 600 Euro.

Ebenfalls einen Kratzer am hinteren linken Seitenteil ihres blauen Ford Fiesta musste eine 64-jährige Autofahrerin in Jettingen feststellen. Sie hatte ihr Auto am späten Mittwochnachmittag auf ihrem Stellplatz in der Goethestraße abgestellt. Gegen Mittag des folgenden Tages bemerkte sie den Schaden, für dessen Reparatur sie ungefähr 500 Euro aufwenden muss.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Burgau um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900.

War Kaufinteressent sauer?

Das Auto eines 59-Jährigen mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Mittwoch, 5. Mai 2021, in Waldstetten. Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite und zerstach beide Reifen auf dieser Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2000 Euro. Ein mögliches Motiv liegt für die Polizei in Günzburg nahe: Der 59-Jährige hatte den Wagen zum Verkauf inseriert und war mit einem Kaufinteressenten in Streit über die Modalitäten des Eigentumsübergangs geraten. Ob dies tatsächlich tatursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Reifenstecher in Wasserburg

Einen platten Reifen bemerkt hat ein 46-Jähriger, der sein Auto am Abend des 4. Mai 2021 vor seinem Wohnanwesen in Wasserburg geparkt hatte und einen Tag später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Bei näherer Überprüfung fiel dem Mann auf, dass der Reifen mutwillig zerstochen worden war. (AZ, ica)

