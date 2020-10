06:00 Uhr

Michael Pindl will Patienten des Therapiezentrums Burgau beistehen

Plus Michael Pindl ist der neue Klinikseelsorger am Therapiezentrum Burgau. Er wird jetzt offiziell in sein Amt eingeführt. Was für ihn seine Aufgabe bedeutet.

Von Peter Wieser

Seine Stelle am Therapiezentrum Burgau hat Michael Pindl bereits im März angetreten. Der Theologe und Sozialpädagoge ist der Nachfolger von Manfred Heinz, der als pastoraler Mitarbeiter dort 24 Jahre lang in der Klinikseelsorge tätig war, bevor er zum 1. Mai offiziell in den Ruhestand ging. Wegen Corona wird sein Wirken erst jetzt mit einer Feierstunde gewürdigt.

Für ihn sei es immer wichtig gewesen, die Patienten wie auch die Angehörigen, die durch irgendein Ereignis aus dem Leben gerissen worden seien, zu begleiten und ihren Weg mitzugehen, betont Manfred Heinz. Diesen Weg will auch Michael Pindl gehen. Er stammt aus dem Oberallgäu, lebt jetzt in Heretsried im Landkreis Augsburg und war in den vergangenen zehn Jahren in der ambulanten Krebsberatung in Augsburg und in Kempten tätig. In diesem Bereich spiele Seelsorge ebenfalls eine Rolle, nur eben keine so dominante, so Pindl.

Auch für die Mitarbeiter des Therapiezentrums Burgau will er etwas anbieten

Hier, am Therapiezentrum Burgau, habe er seinen Wunsch, als Seelsorger zu arbeiten, verwirklichen können – für ihn eine Umstellung. Während in der sozialen Arbeit vieles vorgegeben und reglementiert sei, erlaube ihm die Tätigkeit hier, den Tag selbst zu strukturieren, sich für die Patienten Zeit nehmen zu können und ihnen in ihrer Situation beizustehen. Eine große Herausforderung sehe er in der Begleitung von Intensivpatienten. Auch für die Mitarbeiter des Therapiezentrums beabsichtige er, beispielsweise in regelmäßigen Abständen mit Meditationsangeboten, etwas anzubieten.

Michael Pindl fährt fort: Wie religiös die Patienten orientiert seien, spiele keine Rolle. Es sei interessant, einem Muslim zuzuhören, manche Menschen seien auch ganz gerne in der Kapelle und freuten sich, wenn man mit ihnen bete oder einfach nur schweigend anwesend sei. „Wir gehen zu allen Patienten“, erklärt er. Mit „Wir“ meint Pindl die evangelische Pfarrerin und ebenfalls Klinikseelsorgerin Marit Hole, mit der er eng zusammenarbeitet. Seelsorge bedeute, Raum für die spirituelle Dimension zu öffnen, die es auch in einer Krankheit oder in der jeweiligen Situation im Therapiezentrum gebe, erklärt diese. Oft seien die Angehörigen dabei eine wichtige Brücke zu den Patienten.

Die Seelsorger durften trotz Corona-Lockdowns die Patienten besuchen

Diese Brücke war nach dem Corona-Lockdown nicht mehr vorhanden, nachdem Besucher keinen Zutritt mehr hatten. Die beiden Seelsorger durften die Patienten weiterhin besuchen. Das sei sehr wichtig gewesen, bemerkt Pindl. Auch Gottesdienste und Andachten habe es keine mehr gegeben. Damit werde jetzt im Herbst wieder begonnen, zusätzlich über eine Videoanlage direkt in die Patientenzimmer.

Ein Wortgottesdienst findet auch am heutigen Donnerstagnachmittag statt. Pfarrer Michael Saurler, Leiter der Klinikseelsorge in der Diözese Augsburg, wird dabei in der Mehrzweckhalle des Therapiezentrums Manfred Heinz offiziell verabschieden, Michael Pindl begrüßen und beiden den Segen erteilen. Wegen der Corona-Pandemie können dabei jedoch maximal nur 30 Personen anwesend sein.

