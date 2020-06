vor 3 Min.

Ölkrise und höhere Bierpreise beschäftigten den Landkreis im Juni 1980

Plus Im Jahr 1973 hatte die Bundesregierung vier autofreie Sonntage in Folge verordnet. 1980 verhallte der Aufruf des Bund Naturschutz in Stadt und Landkreis Günzburg. Was im Juni vor 40 Jahren noch passiert ist.

Von Walter Kaiser

Es war ein Schock. In den ersten Jahren nach dem Krieg ging es mit Wirtschaft und bescheidenem Wohlstand stetig bergauf. 1973 kam der erste große Knick, 1979/1980 der zweite. Einige arabische Länder hatten ihre Ölförderung gedrosselt, Benzin und Heizöl drohten auch in Deutschland knapp und damit teuer zu werden. Die damalige sozial-liberale Bundesregierung verordnete eine Reihe einschränkender Maßnahmen – wie nun in Zeiten von Corona. Damals wie heute gingen die Meinungen auseinander, wie die Berichterstattung der Günzburger Zeitung im Juni 1980 zeigt.

Im Oktober 1973 hatten mehrere arabische Länder den Jom-Kippur-Krieg gegen Israel geführt. Weil der Westen den Staat Israel unterstützte, drosselten die erdölexportierenden Länder ihre Fördermengen. Die Ölwaffe zeigte Wirkung. Benzin und Heizöl drohten zur kostspieligen Mangelware zu werden.

Islamische Revolution wirkt sich auf Autofahrer in Günzburg aus

Die Bundesregierung verordnete in der Folge vier autofreie Sonntage, auf Autobahnen galt Tempo 100, auf Landstraßen waren nur noch 80 km/h erlaubt. Die islamische Revolution im Iran sorgte 1979/1980 für die zweite Krise. Die Bundesregierung versuchte es vor allem mit Appellen an die Vernunft. In einer Großanzeige in der GZ bat der damalige Bundeswirtschaftsminister darum, das Auto mal stehen zu lassen oder bei unvermeidlichen Fahrten den Bleifuß nicht restlos durchzudrücken.

Der Bund Naturschutz in Stadt und Kreis Günzburg hatte deshalb für den 8. Juni 1980 zu einem freiwilligen autofreien Sonntag aufgerufen. Der Erfolg war bescheiden. Die Polizei registrierte den „normalen Sonntagsverkehr“, der Tankstellenpächter an der Autobahnraststätte Leipheim verzeichnete sogar mehr Umsatz als üblich. Wie zum Trotz hatte der ADAC für jenen Sonntag zu einem Familienausflug geladen. Im Auto versteht sich. Und der Shell-Atlas, damals der meistgenutzte Straßenatlas, warb in der Günzburger Zeitung für „Freie Fahrt in die 80er Jahre“. Auch die vom Bund Naturschutz vorgeschlagenen weiteren autofreien Sonntage verliefen im Sand.

Juni 1980: Volvo verbraucht elf Liter Benzin auf 100 Kilometer

Dabei waren die Autos jener Tage Benzinfresser vor dem Herrn. Ein Tester der GZ stellte im Juni 1980 den neuen Volvo 345 vor. Er verfügte über 1397 Kubikzentimeter Hubraum und bescheidene 70 PS. Nach der Testfahrt waren elf Liter Benzin auf 100 Kilometer weg.

Trotz der damaligen Krisen waren die Preise noch relativ bescheiden. Der Liter Normalbenzin kostete etwas mehr als eine Mark, der Preis für Heizöl pendelte im Juni 1980 zwischen 53 und 59 Pfennig pro Liter. Händler im Landkreis gaben den Ratschlag, vor dem Winter noch rasch Öl zu kaufen. Man konnte nie wissen. Nebenbei: Die Mehrwertsteuer lag damals bei 13 Prozent, wegen Corona wird der Satz ab Juli von 19 auf 16 Prozent gesenkt.

Bierpreis auf Günzburger Volksfest kostete 4,20 Mark

Bei zwei Preisen verstehen viele Deutsche keinen Spaß: beim Benzinpreis und beim Bierpreis auf den Volksfesten. Zum Günzburger Volksfest 1980 hatte der Festwirt einen Preis von 4,25 Mark je Maß gefordert. Der Stadtrat machte sich in Juni 1980 die Mühe, darüber längere Debatten zu führen. Die CSU plädierte dafür, es wie im Vorjahr bei vier Mark zu belassen. Alles andere sei nicht zumutbar. Die knappe Ratsmehrheit verständigte sich auf einen Kompromiss. Die Maß im Festzelt am Auweg kostete 4,20 Mark. Der Bierpreis ist eben auch ein politischer Preis. Wie der von Benzin.

