vor 57 Min.

Rabiater Zuggast hält Polizei auf Trab

Ein 23-Jähriger hat die Polizei am Günzburger Bahnhof gleich mehrfach beschäftigt.

Zuerst hatte der Mann kein gültiges Zugticket, dann wollte er seine Personalien nicht nennen. Und am Ende bedrohte er noch zwei Mitarbeiter der Bahn.

Ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen hat am Montagvormittag Beamte der Polizeiinspektion Günzburg gleich mehrfach beschäftigt. Die Polizisten wurden zunächst von zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn zur Unterstützung zum Bahnhof gerufen, da der junge Mann in einem Zug von Lauingen nach Augsburg mitfuhr, ohne im Besitz eines ausreichenden Fahrscheines zu sein. Gegenüber den beiden Kontrolleuren verweigerte er zunächst die Angabe seiner Personalien.

Nachdem die Polizei die Identität des 23-Jährigen am Bahnhof feststellte, war der Einsatz beendet – vorerst. Denn nur kurze Zeit später ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein, da es am Bahnhof zu einer Bedrohung gekommen sei. Vor Ort stellte sich für die Streifenbesatzung heraus, dass der besagte 23-Jährige, nachdem die Polizei zunächst den Bahnhof verlassen hatte, die zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn noch bedroht hatte. Zudem habe er versucht, ohne gültigen Fahrschein in einen Zug nach Augsburg zu gelangen. Dies wurde von den beiden Bahnmitarbeitern verhindert. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der Bedrohung und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. (zg)

