vor 48 Min.

Schwerer Unfall auf der B16

Mehrere Verletzte bei Gundelfingen

Bei der Einsatzzentrale der Polizei in Augsburg ist am Dienstag um 21.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B16 in Höhe Gundelfingen gemeldet worden. Eine 21-Jährige war mit ihrem Auto von Günzburg in Richtung Lauingen unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen eines entgegenkommenden 52-jährigen Mannes – es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 52-Jährige und seine 55-jährige Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt.

Hinter dem Auto der 21-jährigen Frau fuhr noch ein 31-jähriger Mann mit seinem Wagen. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 52-Jährigen gegen das des 31-Jährigen geschleudert. Zwei Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert und kamen in einer Wiese zum Stehen. Die 21-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, der 52-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt mit einem Hubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen. Seine Beifahrerin kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Die Feuerwehren Lauingen und Gundelfingen richteten eine Absperrung und Umleitung ein. Die Straßenmeisterei Dillingen wurde zur Überprüfung, Reinigung und Freigabe der Fahrbahn angefordert. Alle drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Die B16 war für ungefähr drei Stunden komplett gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25000 Euro. (zg)

