Von Brexit bis Upload-Filter

An welchen Schulen im Landkreis Europa auf dem Stundenplan steht

Brexit, Upload-Filter und Ungarn: Europa bestimmt die Schlagzeilen und bewegt die Gemüter. „Europa geht uns alle an“, sagt CSU-Landtagsabgeordneter Alfred Sauter. „Selten zeigt sich dies so deutlich wie in diesen Tagen.“ Am heutigen Montag, 25. März, findet der bundesweite EU-Projekttag statt. Bayerns Bauminister Hans Reichhart war bereits am vergangenen Freitag in der Mittelschule Burgau.

Diese Schulen werden von christsozialen Politikern noch besucht, heißt es in einer Mitteilung aus dem Abgeordnetenbüro Sauter:

(Bundestagsabgeordneter, Münsterhausen): Donnerstag, 28. März, Mittelschule Thannhausen.

(Landtagsabgeordneter, Ichenhausen): Montag, 25. März, Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik; Montag, 25. März, Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen; Dienstag, 26. März, St. Thomas-Gymnasium Wettenhausen; Dienstag, 26. März, Markgrafen-Realschule, Staatliche Realschule Burgau

Der heimische Landtagsabgeordnete Sauter war von 1988 bis 1990 in dem damals neugegründeten Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten als Staatssekretär tätig. Am EU-Projekttag will er Impulse setzen und die Schüler für den europäischen Leitgedanken begeistern. „Der Europa-Projekttag ist ein sichtbares Signal des europäischen Gedankens“, sagt der Politiker. Die Region habe der europäischen Union sehr viel zu verdanken. „Nur ein starkes Europa ermöglicht einen starken Landkreis Günzburg. Wir haben in unserer Heimat zuletzt einen wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand erlebt, der ohne Europa nicht möglich gewesen wäre.“

Der EU-Projekttag findet in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 wurde der Schul-Aktionstag auf Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel europaweit eingeführt.

Ziel ist es, das Interesse der Schüler an der Europäischen Union durch die Diskussion mit Politikern der Landes-, Bundes- sowie der europäischen Ebene zu wecken und ihr Verständnis für die Mechanismen der Europäischen Union zu vertiefen. (zg)

