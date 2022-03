Zwei Unfälle an selber Stelle in Burtenbach: Verletzte und Totalschaden

Innerhalb weniger Stunden kam es "Am Kögelwerk" bei Burtenbach zu zwei größeren Unfällen. Ein Autofahrer musste in die Klinik nach Ulm gebracht werden.

Gleich zwei Unfälle mit einer mittelschwer verletzten Person haben sich am Dienstagnachmittag an der nördlichen Zufahrt von Burtenbach zur Verbindungsstraße von Jettingen nach Münsterhausen ereignet.

Gegen 13.45 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein Ehepaar mit ihrem Dacia auf der Staatsstraße in Richtung Münsterhausen. Zeitgleich bog ein 40-jähriger Autofahrer, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, nach links in die Straße „Am Kögelwerk“ Richtung Burtenbach ab. Beide Autos stießen frontal zusammen, so die Polizei. Die Beifahrerin im Dacia musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ulm. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge hatten einen Totalschaden und mussten laut Polizeibericht abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt 11.000 Euro. Die Feuerwehren aus Burtenbach und Oberwaldbach waren mit 16 beziehungsweise sechs Kameraden an der Unfallstelle eingesetzt. Die Staatsstraße war wegen des Unfalls rund 70 Minuten gesperrt.

Zweiter Unfall in Burtenbach mit einem Leichtverletzten

Am selben Nachmittag, gegen 17.10 Uhr fuhr nach Angaben der Polizeibeamten ein 74-jähriger Autofahrer von Burtenbach kommend auf der Straße „Am Kögelwerk“ in Richtung der Verbindungsstraße Jettingen-Münsterhausen. An der dortigen Einmündung wollte er nach links in Richtung Jettingen abbiegen. Aus dieser Richtung kam jedoch ein Autofahrer mit seinem Mercedes, der in Richtung Münsterhausen fuhr. Die Vorfahrt des Autos missachtete der Senior.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Wie die Polizei berichtet, wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro, am Mercedes etwa 3000 Euro Schaden. Beide Fahrzeuge mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Neben einem Notarzt und zwei Rettungswagen war auch die Feuerwehr Burtenbach mit rund 20 Kräften an der Unfallstelle, so die Polizei Burgau. (AZ)