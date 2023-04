Bezirksligisten im Landkreis Günzburg: Zwei oben, zwei unten, zwei Schwerverletzte

Plus Die vier Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg haben viel zu gewinnen – und zu verlieren. Nach dem Derby in Günzburg landen zwei Spieler im OP-Saal.

Reden lässt sich leicht, doch was helfen alle schönen Pläne, wenn sie sich nicht umsetzen lassen? Vielleicht ist der von Otto Rehhagel überlieferte Spruch „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“ genau so zu verstehen. Und vielleicht ist genau das die wahre Kunst eines Fußballtrainers, dass er das Schlechte besser machen kann – aber auch das Gute. Für die Übungsleiter der vier heimischen Bezirksligisten gilt es aktuell, der Saison 2022/23 ein positives Ende zu bescheren.

Da bleibt keine Zeit, kleine Schritte überzubewerten oder ausgiebig zu feiern. Immerhin hängt über dem SC Bubesheim (Gruppe Nord) und dem TSV Ziemetshausen (Gruppe Süd) unverändert das Damoklesschwert namens Abstieg. Der FC Günzburg und der VfR Jettingen kämpfen unterdessen um die Vizemeisterschaft im Norden.