Der SC Ichenhausen stellt wieder eine Fußball-Mannschaft

Ex-Landesligist SC Ichenhausen startet den Neubeginn im Fußball - in der B-Klasse. In welchen Spielgruppen die Teams aus dem Landkreis Günzburg 23/24 antreten.

Eine Spielzeit lang fand der SC Ichenhausen nach seinem Rückzug aus der Landesliga im Männerfußball nicht mehr statt, jetzt ist er wieder da: Die Königsblauen starten in der B-Klasse West 1 in die Saison 23/24.

Die Mannschaft besteht hauptsächlich aus Fußballern, die in Ichenhausen und unmittelbarer Umgebung leben. Als Trainer konnten die Verantwortlichen um den kommissarisch als Abteilungsleiter wirkenden Vereinschef Heiner Welscher den früheren SCI-Spieler Benjamin Böck gewinnen.

Fast 80 Teams in elf Spielgruppen

Zu den annähernd 80 Männer-Teams aus dem Landkreis Günzburg, die in elf Spielgruppen in die neue Runde gehen, zählen diverse neu gegründete Spielgemeinschaften. Saisonbeginn in der Bezirksliga ist bereits am Wochenende 22./23. Juli, alle anderen Spielklassen starten erst im August.

Bezirksliga Nord

Teilnehmer 16 Teams TSV Gersthofen (Absteiger), TSV Hollenbach (Absteiger), VfR Jettingen, FC Stätzling, FC Günzburg, SV Wörnitzstein-Berg, TSV Meitingen, TSV Wertingen, FC Gundelfingen II, FC Horgau, VfR Neuburg, VfL Ecknach, TSV Rain II, SSV Glött (Aufsteiger), SV Holzkirchen (Aufsteiger), SC Griesbeckerzell (Aufsteiger) Saisonstart 22/23. Juli

Kreisliga West

Teilnehmer 15 Teams SC Bubesheim (Absteiger), TSV Ziemetshausen (Absteiger), TSG Thannhausen, TSV Offingen, SpVgg Wiesenbach, FC Lauingen, FC Grün-Weiß Ichenhausen, SC Altenmünster, Türk Gücü Lauingen, VfR Jettingen II, SV Mindelzell, TSV Balzhausen, SpVgg Krumbach (Aufsteiger), SSV Dillingen (Aufsteiger), SV Holzheim (Aufsteiger) Saisonstart 5./6. August

Kreisklasse West 1

Teilnehmer 14 Teams SV Neuburg/Kammel, FC Mindeltal, TSV Krumbach, SpVgg Ellzee, FC Ebershausen, TSV Langenhaslach, TSV Ziemetshausen II, SG Kammeltal, SV Obergessertshausen, SV Waldstetten, Eintracht Autenried, SV Scheppach (Umsteiger), SG Kötz (Neugründung), SpVgg Wiesenbach II (Aufsteiger) Saisonstart 12./13. August

Kreisklasse West 2

Teilnehmer 14 Teams SG Reisensburg-Leinheim (Absteiger), SpVgg Bachtal (Absteiger), FC Weisingen (Absteiger), SSV Neumünster, TGB Günzburg, SV Aislingen, SG Bächingen/Medlingen, TSV Wasserburg, GW Baiershofen, TSV Burgau, SV Ziertheim-Dattenhausen, SG Röfingen-Konzenberg-Mönstetten, TSV Wittislingen, SV Villenbach (Aufsteiger) Saisonstart 12./13. August

A-Klasse West 1

Teilnehmer 13 Teams TSV Behlingen-Ried (Absteiger), Türkiyemspor Krumbach, DJK Breitenthal, SG Deisenhausen/Bleichen, SV Münsterhausen, TSV Krumbach II, TSV Balzhausen II, SpVgg Krumbach II, TSG Thannhausen II, SV Hochwang, SG Freihalden-Oberwaldbach (Neugründung), SG Ellzee/Waldstetten II (Neugründung), SV Mindelzell II (Aufsteiger) Saisonstart 12./13. August

A-Klasse West 2

Teilnehmer 14 Teams TSV Haunsheim (Absteiger), FC Lauingen II, SG Zusamzell/Reutern, SpVgg Bachtal II, BC Schretzheim II, TV Gundelfingen, SSV Glött II, FC Unterbechingen, SpVgg Gundremmingen, FC Günzburg II, TSV Offingen II, FC Reflexa Rettenbach (Umsteiger), TG Lauingen II, SSV Peterswörth (Aufsteiger) Saisonstart 12./13. August

B-Klasse West 1

Teilnehmer 13 Teams FC Reflexa Rettenbach II (Absteiger), DJK Breitenthal II, SV Unterknöringen, FC Schönebach, Türkiyemspor Krumbach II, SV Deisenhausen/Bleichen II, TSV Behlingen-Ried II, SV Münsterhausen II, VfL Leipheim (Umsteiger), TV Gundelfingen II (Umsteiger), SG Autenried/Hochwang (Neugründung), SG Freihalden-Oberwaldbach II (Neugründung), SC Ichenhausen (Wiedereinstieg) Saisonstart 12./13. August

B-Klasse West 2

Teilnehmer 13 Teams SG Kammeltal II, SC Bubesheim II, FC Mindeltal II, SV Unterknöringen II, SV Neuburg/Kammel II (Umsteiger), TSV Langenhaslach II (Umsteiger), FC Ebershausen II (Umsteiger), SV Obergessertshausen II (Umsteiger), SC Altenmünster II (Umsteiger), SV Scheppach II (Umsteiger), SG Kötz II (Neugründung), SSV Dillingen II (Neugründung), VfL Leipheim II (Neugründung) Saisonstart 12./13. August

B-Klasse West 4

Teilnehmer 14 Teams SV Aislingen II (Absteiger), SpVgg Bachtal III, BSC Unterglauheim, TGB Günzburg II, TSV Burgau II, SG Bächingen-Medlingen II, SV Ziertheim-Dattenhausen II, SG Röfingen-Konzenberg-Mönstetten II, SSV Neumünster II, SG Weisingen-Holzheim II, TSV Wasserburg II (Umsteiger), SG Reisensburg-Leinheim II (Umsteiger), TSV Wittislingen II (Neugründung), SV Villenbach II (Neugründung) Saisonstart 12./13. August

Kreisliga A2 Donau/Iller

Teilnehmer 15 Teams FC Burlafingen (Absteiger), SV Oberelchingen, SV Eggingen, FC Silheim, SV Thalfingen, SV Grimmelfingen, SV Nersingen, SSG Ulm 99 II, TSV Erbach, RSV Ermingen, FKV Neu-Ulm, TSV Holzheim, KKS Croatia Ulm (Aufsteiger), TSV Pfuhl (Aufsteiger), FC Srbija Ulm II (Aufsteiger) Saisonstart 19./20. August

Kreisliga B2 Donau/Iller

Teilnehmer 14 Teams FC Hüttisheim (Absteiger), ESC Ulm (Absteiger), VfL Ulm/Neu-Ulm (Absteiger), TSF Ludwigsfeld, SV Ljiljan Ulm, VfL Bühl, VfB SR Ulm, FC Strass, SV Mähringen, SG Göttingen, SSC Stubersheim, TV Wiblingen, TSV Beimerstetten, PUCD Leoes de Ulm (Wiedereinsteiger) Saisonstart 19./20. August