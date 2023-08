Ein herber Rückschlag für den TSV Offingen

Plus Der Aufstieg ist das Ziel des Kreisligisten, doch gegen Bubesheim gibt’s eine Klatsche. Andernorts bestätigen zwei Teams ihre bisherigen Saisonleistungen.

Eine böse Abreibung kassiert hat Fußball-Kreisligist TSV Offingen im Heimspiel gegen den SC Bubesheim. Das Team, das den Aufstieg in die Bezirksliga anpeilt, unterlag der Mannschaft, die frisch von der Bezirksebene nach unten kam, sang- und klanglos 0:5. Andernorts trennten sich der VfR Jettingen II und der TSV Balzhausen 1:1.

Die meisten der 150 Augenzeugen teilten nach dem Schlusspfiff vermutlich die Ansicht, dass sie ein leistungsgerechtes Unentschieden gesehen hatten.