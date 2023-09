Warum der FC GW Ichenhausen diesmal alles geben will

Plus In Ichenhausen steigt das aktuelle Kellerduell der Kreisliga West. Die Grün-Weißen zeigen sich zuversichtlich. Der SC Bubesheim sagt das Spitzenspiel ab.

Zum Kellerduell in der Fußball-Kreisliga West empfängt der FC Grün-Weiß Ichenhausen die SpVgg Krumbach. Zwar haben die Kontrahenten jeweils erst vier Partien ausgetragen, aber das Punktekonto von zwei für Ichenhausen und null für Krumbach setzt beide Teams schon im recht frühen Stadium der Saison unter Druck. Anpfiff ist am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr.

Der sportliche Leiter von Grün-Weiß, Manuel Strahler, bringt es auf den Punkt: „Wenn wir verlieren, sind wir Letzter, wenn wir gewinnen, bleibt Krumbach Schlusslicht.“