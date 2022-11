Fußball-WM in Katar

18:20 Uhr

Günzburger ist bei der WM in Katar: "Es ist eine Achterbahnfahrt"

Plus Markus Brenner aus Günzburg ist großer Fußballfan. Gerade ist er in Doha, um mehrere WM-Spiele anzuschauen. Was er erlebt, wird ihm lange in Erinnerung bleiben.

Von Sophia Huber

Das erste Bier in Doha war auch sein letztes. 13,40 Euro für einen halben Liter mittelmäßiges Bier, da kann nicht einmal das Oktoberfest in München mithalten. "Wenigstens im Fan-Becher, den man behalten darf", sagt Markus Brenner und lacht. Der 37-Jährige aus Günzburg ist seit Samstagabend in Katars Hauptstadt Doha, dort bleibt er sieben Tage. Natürlich nicht wegen des einzigen Bierstands, sondern um sich mehrere Spiele der Fußballweltmeisterschaft anzuschauen. Die ersten paar Tage beschreibt er als eine Achterbahnfahrt. Der Höhepunkt: natürlich das Spiel Deutschland gegen Spanien am Sonntag. Doch bevor er das genießen konnte, musste er sich wie viele Fans erst einmal orientieren. Gedanklich und örtlich.

