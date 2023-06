Die Klingenburger schnappen sich den Donaupokal der Golfer

Plus Zum vierten Mal triumphiert der GC Schloss Klingenburg beim internationalen Golf-Turnier um den Donaupokal. Der Überraschungscoup wird ausgiebig gefeiert.

Als der letzte Ball eingelocht und der Triumph Gewissheit war, wollte der Jubel kein Ende mehr nehmen. Es passiert ja auch nicht alle Tage, dass ein Golfverein den Donaupokal gewinnt, jene Traditionsveranstaltung, die seit 1978 einmal im Jahr die entlang der Donau von Ulm bis Budapest beheimateten Klubs sportlich zusammenkommen lässt. Und dann das: Völlig überraschend siegte beim aktuellen Turnier 2023 der GC Schloss Klingenburg – bereits zum vierten Mal insgesamt und zudem als Auswärtsteam auf den Bahnen des GC Ingolstadt.

1987, 2015 und 2016 hatten die Aktiven aus dem Landkreis Günzburg den Titel bereits geholt. Dreimal auf dem Platz stand Vizepräsident und Spielführer Jürgen Käser. Er weiß, dass dafür neben der entsprechenden Form alles Mögliche zusammenkommen muss. „Das Allerschwerste ist natürlich, auf fremdem Platz zu gewinnen“, sagt er und verweist auf den Heimsieg der Klingenburger 2016 sowie auf viele weitere Erfolge der jeweiligen Turnier-Gastgeber.