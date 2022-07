Die Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg

Eine besondere Erinnerung gab es für die Absolventinnen und Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg.

45 Absolventinnen und Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg feierten am Freitag ihre „Mittlere Reife“. Mit dem Abschlusszeugnis in der Hand starten sie nun in einen neuen Lebensabschnitt. Dieser führt die Schülerinnen und Schüler in vielfältige Berufsausbildungen oder an weiterführende Schulen. Der Realschulabschluss ist der beste Schlüssel dazu. Als Erinnerung an die Zeit an der Dominikus-Zimmermann-Realschule erhielten alle Absolventinnen und Absolventen einen Legostein-Schlüsselanhänger, in den der Vorname und der Schulname eingraviert sind.

Das Foto zeigt die besten Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg: (von links) Tobias Mader, Elias Menghistu und Alexander Brandner. Foto: Nadine Schünzel

Sie haben die Abschlusszeugnisse erhalten

Klasse 10a: Fabian Arzberger ( Leipheim), Ömer Demir (Günzburg), Ionela Galateanu ( Kötz), Sven Griffel (Leipheim), Leo Gröner (Günzburg), Samuel Guerrero Santana (Leipheim), Jan Hemmann (Günzburg), Janis Hespeler (Leipheim), Kim Jantsch (Günzburg), Abdulhalim Khalil (Günzburg), Tamara Kress ( Jettingen-Scheppach), Kilian Kuffner (Jettingen-Scheppach), Nathanael Macziol ( Bibertal), Tobias Mader (Bibertal), Marius Mändle (Jettingen-Scheppach), Manuel Mayr (Rettenbach), Fela Miller (Günzburg), Jodyna Mößle (Leipheim), Moritz Neudert (Günzburg), Justin Path (Günzburg), Niklas Rabus (Leipheim), Jatin Ram (Kötz), Noah Steck (Günzburg), Fabian Wuchner (Günzburg) und David Zeller (Gundelfingen).

Klasse 10b: Alexander Brandner, Christoph Bronnhuber, Emanuel Büchele, Dervishan Celik, Sinan Fiyci und Lars Frommer (alle aus Günzburg), Arlind Gerguri, Javid Jafarov und Connor Kaeding (Leipheim), Marc Kempfle (Günzburg), Süleyman Korkmaz (Leipheim), Luca Kraus (Günzburg), Hannes Lehmann (Bibertal), Lukas Lieder, Miguel Madrid y Cortacero, Elias Menghistu, Dominik Müller, Umut Narin, Tom Rother und Baran Sahin (Günzburg). (AZ)