Warum Hans Reichhart vor dem Masken-Untersuchungsausschuss ausgesagt hat

Plus Der Günzburger Landrat rekapituliert Vorgänge vor sieben Jahren. Es ging um arsenbelastete Böden. Ausschussmitglied Mannes, AfD, regt aber etwas ganz anderes auf.

Das kommt nicht oft vor: Da beschäftigt sich seit fast einem Jahr ein Untersuchungsausschuss des Landtags mit der Maskenaffäre, in die unter anderem der inzwischen fraktionslose Landtagsabgeordnete und frühere Günzburger CSU-Kreisvorsitzende Alfred Sauter verstrickt ist. Eines der elf Ausschussmitglieder, ausgerechnet der AfD-Abgeordnete Gerd Mannes, kommt ebenfalls aus dem Landkreis Günzburg. Und am Montag war ein weiterer zum Landkreis zählender Politiker – nämlich CSU-Landrat Hans Reichhart – als Zeuge geladen.