Günzburg

19:41 Uhr

Städtepartnerschaft Günzburg-Lannion steht vor schwierigen Zeiten

Dieser Fischkutter kam Anfang der 1990er-Jahre nach Günzburg. Per Tieflader wurde er von den französischen Freunden aus der Bretagne in die schwäbische Partnerstadt transportiert.

Plus Lydia Wagner hat nach 17 Jahren den Vorsitz des deutschen Partnerschaftskomitees niedergelegt. Ihr Vorvorgänger Peter Lang macht die ganze Entwicklung "sehr traurig".

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es galt zu feiern in diesen Tagen: 60 Jahre Unterzeichnung des Élysée-Vertages. Die Bundesregierung und ein beachtlicher Teil des Parlaments waren am Wochenende in Paris. Die Politiker unterstrichen damit die Bedeutung eines Dokuments, das die deutsch-französische Freundschaft keine zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besiegeln sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen