Wahlkampf der Grünen: "Nie gab es mehr Gründe für grüne Politik"

Plus Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat für die Landtagswahl, kommt zum Wahlkampfauftakt nach Günzburg. Er macht sich für eine Politik mit Weitsicht stark.

Mit einem kleinen Fest sind die Grünen in die heiße Wahlkampfphase gestartet. Silvera Schmider aus Langenhaslach, die für das Direktmandat im Landkreis Günzburg antritt, Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter und Kandidat im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd, und Ludwig Hartmann, Landtagsfraktionschef der Grünen und deren Spitzenkandidat zusammen mit Katharina Schulze für die Landtagswahl am 8. Oktober, verdeutlichten im Zebrano in Günzburg noch einmal ihre Ziele. Schmider möchte mehr soziales Miteinander, mehr Wertschätzung der Arbeit im sozialen Bereich. Im Blick hat sie auch die Kinder, die keine Lobby hätten, von Kitas über Grundschule und Bildung sieht sie Verbesserungsbedarf.

Silvera Schmider sagte: "Wir müssen uns besser um die Zukunft unserer Kinder kümmern.“ Ein im wahrsten Sinne des Wortes brennendes Thema machte die Grünenpolitikerin beim Klima aus: Brennende Wälder, Wochen ohne Regen, überhitzte Städte verdeutlichten, dass es bereits "fünf nach zwölf“ sei. Aufregende fünf Jahre im bayerischen Landtag hat Max Deisenhofer nach eigenen Worten hinter sich. Er würde sich freuen, wenn im neuen Landtag mit Silvera Schmider und ihm zwei im Landkreis Günzburg wohnende Grüne vertreten wären. Prägend für die vergangenen Jahre sei die Corona-Pandemie gewesen, die alles durcheinander und den Landkreis Günzburg mit der Maskenaffäre von CSU-Politikern in die Schlagzeilen gebracht hatte.