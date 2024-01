Günzburg

17:04 Uhr

Millionenschaden durch brennende Busse in Günzburg: So lief der Einsatz

Plus In Günzburg sind zwei Busse in einer Halle am Bahnhof abgebrannt. Ein verschlossenes Rolltor erschwerte die Löscharbeiten. Es gab aber noch weitere Herausforderungen (mit Video).

Von Mario Obeser, Mario Obeser, Ralf Gengnagel

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Günzburger Bahnhofs, nachdem gegen 01.47 Uhr die automatische Brandmeldeanlage aus einer Halle des Busunternehmens BBS Brandner Bus angesprungen war, alarmierte der Sicherheitsdienst Kalka die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte verschaffte sich der Kommandant der Günzburger Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Christoph Stammer, einen ersten Überblick über die Lage. Schnell wurde klar, dass nachalarmiert werden muss.

Kurz nach der Alarmierung sind auch schon die ersten Flammen aus der Bushalle geschlagen. Über der Halle befindet sich ein öffentliches Parkdeck. Die Flammen haben sich rasch auf das obere Parkdeck ausgeweitet. Neben der freiwilligen Feuerwehr Günzburg rückten auch Einsatzkräfte aus Denzigen, Reisensburg, Nornheim, Deffingen, Gundremmingen und die Freiwillige Feuerwehr Leipheim mit ihrer Drehleiter an. Bei der Halle handelte es sich um die Waschhalle des Busunternehmens, aus der zudem starker Qualm aufstieg, berichtet Kreisbrandrat Stefan Müller, der ebenfalls am Einsatzort eintraf.

