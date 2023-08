Gundremmingen

vor 46 Min.

Grundremmingen hat nun ein Mehrgenerationenhaus mit Tagespflege

Das Mehrgenerationenhaus in Gundremmingen ist von großem Wert für die Gemeinde.

Plus Das Gundremminger Mehrgenerationenhaus mit Tagespflege ist eingeweiht worden. Warum es für die Gemeinde ein Mehrwert ist.

Von Peter Wieser

Rund neun Millionen Euro hat die Gemeinde Gundremmingen für zwei Projekte in die Hand genommen: Erst wurde der Kindergarten erweitert, im selben Zuge entstand direkt an diesen angrenzend das Mehrgenerationenhaus mit Tagespflege. Am Mittwoch wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die ökumenische Segnung nahmen Offingens Pfarrer Thomas Schmid und Pfarrer Ingo Zwinkau von der evangelischen Christuskirche Thannhausen vor.

Gesegnet wurde das Gebäude ebenfalls. Den ökumenischen Segen erteilten Pfarrer Ingo Zwinkau von der evangelischen Christuskirche Thannhausen (links) und Offingens Pfarrer Thomas Schmid. Foto: Peter Wieser

Mit dem Mehrgenerationenhaus und der Tagespflege sei ein Mehrwert für die Gemeinde geschaffen worden, betonte Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU), der an ein 2004 erarbeitetes Leitbild erinnerte. Gundremmingen solle für alle Generationen miteinander eine lebendige Heimat sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wolle man Betreuungsmöglichkeiten für ältere und behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger schaffen. Eine spätere Umfrage hatte ergeben, dass dies auch seitens der Bürgerinnen und Bürger gewollt war. Entstanden ist ein Haus mitten im Ort, wo sich Jung und Alt begegnen – sicherlich auch ein Grund, dass so viele Besucherinnen und Besucher der Einladung zur Einweihung, musikalisch gestaltet von der KRB Werkskapelle Gundremmingen, gefolgt waren und sich informierten.

