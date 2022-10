RWE schließt Wiederbetrieb des Atomkraftwerks Gundremmingen aus

Exklusiv Das AKW-Reaktor bleibt aus. Der Betreiber der "Rückbauanlage" im Landkreis Günzburg nennt neben den politischen Vorgaben weitere Gründe und widerspricht der FDP.

Erstmals äußert sich der Energiekonzern RWE, der das zum Jahresende vom Netz genommene Atomkraftwerk in Gundremmingen (Landkreis Günzburg) betreibt, zu wiederholten Forderungen, Reaktor C wieder in Betrieb zu nehmen. Vor allem die FDP hatte auf Bundes- wie auf Landesebene angesichts der drohenden Energieknappheit das Wiederanfahren auch von Gundremmingen verlangt.

Der bayerische FDP-Chef Martin Hagen hatte zuletzt gesagt: Gegen ein schnelles Anfahren des bayerischen Atomkraftwerks Gundremmingen sprächen zwar momentan einige technische Aspekte. „Das ist aber nichts, was sich nicht innerhalb einiger Monate lösen ließe."

Keine "zeitlich absehbare und wirtschaftliche Wiederaufnahme des Betriebs" des AKW Gundremmingen

Die RWE Nuclear GmbH, die für die "Rückbauanlage Gundremmingen" verantwortlich ist, sieht wegen politischer Vorgaben, aber auch aus technologischer und ökonomischer Sicht keinerlei Handlungsbedarf. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage unserer Redaktion hervor. "Am Mittwoch hat das Bundeskabinett einem Gesetzentwurf zur 19. Novelle des Atomgesetzes zugestimmt. Mit diesem Gesetz werden die Rahmenbedingungen für einen bis zum 15. April 2023 befristeten, Weiterbetrieb der Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 geschaffen, um Erzeugungskapazitäten im deutschen Stromnetz zu halten und einen positiven Beitrag zur Energieversorgungssicherheit insgesamt, zur Leistungsbilanz und zur Netzsicherheit zu leisten. Aus unserer Sicht erübrigen sich damit Fragen zu einem erneuten Leistungsbetrieb unserer Rückbauanlage Gundremmingen C", äußerte sich ein Sprecher wörtlich.

Außerdem weist er darauf hin, dass die Anlage die vom bayerischen Umweltministerium erteilte Rückbaugenehmigung in Anspruch genommen hat. Das bedeute: "Der aktuelle Rückbaufortschritt schließt eine zeitlich absehbare und wirtschaftliche Wiederaufnahme des Betriebs aus."