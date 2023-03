Bis zu 350 Corona-Tests täglich: Das Ende der kommunalen Testzentren

Mit dem Wegfall der Nachweispflicht werden auch die Testzentren in Günzburg und Krumbach nicht mehr benötigt. Zeit, sich bei den Mitarbeitenden zu bedanken.

Die Corona-Testungen waren ein wichtiges Instrument bei der Eindämmung der Corona-Pandemie: In den kommunalen Testzentren im Landkreis Günzburg wurden seit Oktober 2020 hunderte Tests täglich durchgeführt. Nun schließen die beiden kommunalen Testzentren bei den Kliniken in Günzburg und Krumbach. Landrat Hans Reichhart bedankte sich bei den Mitarbeitenden für ihre Arbeit: "Sie haben einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet. Wir konnten uns immer auf Sie verlassen."

Auch Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und lobte vor allem die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Am 19. August 2020 wurden alle Landkreise in Bayern durch den Freistaat beauftragt Testzentren zu errichten. Nur kurze Zeit später, Anfang September 2020, gingen die zwei kommunalen Testzentren in Günzburg und Krumbach bereits in Betrieb. Der Landkreis Günzburg war zu diesem Zeitpunkt laut Pressemitteilung einer der wenigen Landkreise, die von Anfang an zwei Testzentren eröffneten und betrieben. Zu Beginn konnten täglich knapp 120 Corona-Tests durchgeführt werden.

Mehrere hundert Testungen täglich in den Testzentren im Kreis Günzburg

Zu Hochzeiten der Pandemie steigerte sich die Kapazität auf bis zu 350 Testungen täglich. 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren an den kommunalen Testzentren in Krumbach und Günzburg beschäftigt, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Weiter schreibt sie: "Mit der Ambulanten Medizin gGmbH als Träger der Testzentren hatte der Landkreis durch die gesamte Pandemie hindurch einen verlässlichen Partner, der sowohl qualitativ als auch quantitativ den sich oft ändernden Anforderungen gerecht werden konnte." Bis zuletzt waren Tests dort auch an den Wochenenden möglich, um zum Beispiel Besuchern der Krankenhäuser und Pflegeheime ein Test-Angebot zu machen. Bis vor Kurzem war der Besuch eines Krankenhauses oder einer Pflegeeinrichtung nur mit einem negativ bescheinigtem Testergebnis möglich. Mit dem Wegfall der entsprechenden Nachweispflichten in diesen Einrichtungen schließen nun auch alle bayerischen Testzentren ihre Pforten.

In beiden kommunalen Testzentren in Günzburg und Krumbach wurden zusammengezählt zwischen 3000 und 8000 Tests pro Monat durchgeführt. Alternative Testmöglichkeiten im Landkreis Günzburg sind auf der Webseite des Landkreises unter www.landkreis-guenzburg.de/covid-19 zu finden. (AZ)