Landkreis Günzburg

Die kuriosesten Google-Rezensionen zu Orten im Landkreis Günzburg

Plus Manche Menschen machen es sich zum Hobby, Orte auf Google zu bewerten. Besonders beliebt scheint das Kernkraftwerk in Gundremmingen zu sein. Eine Sammlung.

Von Sophia Huber

"War ein echt toller Tag, die Familie strahlt vor Freude." Dieses Feedback scheint auf den ersten Blick ein Kompliment für den Landkreis Günzburg zu sein – doch die Bewertung auf Google gehört zum Kernkraftwerk in Gundremmingen. Mehr als 200 Rezensionen, der Großteil scheint ironisch und polemisch gemeint zu sein, fallen auf den Eintrag des inzwischen stillgelegten AKW. Die Ortsmarke auf Google Maps zieht Hobby-Bewerter aus nah und fern an. Ein anderer AKW-Besucher, oder zumindest einer, der im Internet so tut, meint etwa: "Toller Ort, nach meinem ersten Ausflug habe ich beschlossen wieder zu kommen. Ich merkte, dass es gar nicht so schlecht ist, 2 Kiefer, 5 Arme und 6 Augen zu haben. Nur die 15. Rippe musste bedauerlicherweise entfernt werden. Trotzdem weiterzuempfehlen." Ein weiterer Nutzer empfiehlt die Sitzgelegenheit davor: "Gut zum Picknicken geeignet, die Atmosphäre wird durch ein Grün-Gelbes Schimmern abgerundet."

In Bildern: So wird das Kernkraftwerk Gundremmingen abgebaut

Auch bei den Hinweisen zu anderen Orten im Landkreis Günzburg dürfte sich der ein oder andere verwundert die Augen reiben – oder zumindest vehement widersprechen. An sich kann jeder und jede, der oder die ein Smartphone oder PC hat und sich bei Google anmeldet, eine solche Bewertung für verschiedene Orte und Institutionen schreiben, sei es für einen Parkplatz, Supermarkt, Denkmal, Spielplatz oder eine Firma. Es können bis zu fünf Sterne vergeben werden, einer heißt so viel wie: Nein danke, hier will ich nie wieder hin. Dass es in den Bewertungsspalten nicht immer ganz ernst zugeht, beweist diese ebenfalls nicht ganz ernst gemeinte Sammlung der kuriosesten Rezensionen aus dem Kreis Günzburg.

