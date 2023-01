Landtagswahl: Eine Unbekannte und ein Abgeordneter sollen es richten

Plus FDP und AfD sind im Landtag vertreten, aber haben ihre Kandidaten für den Stimmkreis Günzburg noch nicht nominiert. Das erledigen sie diesen Monat.

Ein Dreivierteljahr dauert es noch, dann wählen die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Landtag in Bayern. Die Parteien im Landkreis Günzburg (das entspricht dem Stimmkreis bei der Landtagswahl) bereiten sich darauf vor. Die meisten, die im Maximilianeum vertreten sind, haben die Bewerberinnen und Bewerber bereits nominiert. Das ist nicht so bei den Freien Demokraten und auch nicht bei der AfD. Vorschläge, wie die Kreisvorstände der zwei Parteien diese Positionen besetzen würden, liegen aber inzwischen vor. Das letzte Wort haben die Delegierten. Nichts deutet derzeit indes darauf hin, dass es bei den Nominierungsversammlungen auf andere Kandidaten hinausläuft.