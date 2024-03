Markus Blaha ist neuer Vorsitzender der Gewerkschaft Polizei im Kreis Günzburg

Bei der Jahreshauptversammlung der Polizeigewerkschaft wird der Vorstand neu gewählt. Der langjährige Vorsitzende Alf Weißmann berichtet über aktuelle Entwicklungen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kreisgruppe (KG) Günzburg, hat kürzlich ihre jährliche Hauptversammlung in Limbach abgehalten. Neben zahlreichen Ehrungen stand die Neuwahl der Vorstandschaft an. Der Vorsitzende der KG Günzburg, Alf Weißmann, begrüßte die Kolleginnen und Kollegen aus den Dienststellen Günzburg, Burgau und Krumbach.

Mit knapp 240 Mitgliedern gehört die KG Günzburg laut eigenen Angaben seit Jahrzehnten zu den bestorganisierten Kreisgruppen der GdP in Bayern. Sie wurde am 27. Mai 1959 in Günzburg gegründet. Erwin Zacherl, Urgestein der Bayerischen GdP und langjähriger Vorsitzender des Hauptpersonalrates im Bayerischen Innenministerium, bezeichnete die KG Günzburg als "Speerspitze der Gewerkschaft der Polizei Bayern".

Gesellschaftliche Veränderungen merkt auch die Polizei im Kreis Günzburg

Weißmann ging in seinem Bericht auf Herausforderungen ein, die durch Krisen, Krieg und gesellschaftliche Veränderungen massiv auf den täglichen Dienst der Polizei wirken. "Respektlosigkeit und Gewalt gegen Einsatzkräfte haben ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Jeden Tag werden Kolleginnen und Kollegen im Einsatz verletzt, zum Teil schwer. Diese Gewaltspirale macht auch vor Rettungsdiensten, Notärzten oder Feuerwehrleuten nicht mehr Halt", schilderte er. "Auch auf unsere Kolleginnen und Kollegen warten zu Hause Familien", so Weißmann. Diese Ereignisse haben auch Wirkung auf unseren Nachwuchs, gab der BG-Vorsitzende zu bedenken. Immer mehr junge Polizistinnen und Polizisten werfen das Handtuch. Veränderungen der Einstellungsvoraussetzungen könnten hier keine Lösung sein. Der Dienstherr und die Justiz müssen sich "ohne Wenn und Aber für den Schutz der Exekutive, einer der tragenden Säulen des Rechtsstaates, einsetzen".

Der Vorsitzende sprach außerdem die Überstundenproblematik in der bayerischen Polizei an und die erfolgte "Lösung" seitens des Innenministeriums. Die Verfahrensweise bezeichnete Weißmann als nicht nachvollziehbar, schön rechnerisch und unanständig.

Auch die "Polizei 2025", eine Fortschreibung der Polizeireform von 2008, war Thema. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind die Auswirkungen schon angekommen. Die Verkehrspolizei wurde von Neu-Ulm nach Günzburg verlegt, die PI Oberstdorf ist jetzt eine Station, die PI Weißenhorn und Illertissen werden zusammengelegt und kleinere Landdienststellen werden technisch ertüchtigt, um sie gegebenenfalls nachts zuzusperren. Ist dies bereits der "Rückzug aus der Fläche" ? Hier wird es noch einiges für unsere GdP zu tun geben, stellte der Vorsitzende abschließend fest.

Die Seniorenbeauftragten Günter Zimmermann und Werner Blaha gaben einen Überblick über ihre Arbeit: Die KG Günzburg hat eine sehr aktive Seniorengruppe mit mehr als 70 Mitgliedern. Die zweimonatigen Seniorentreffen sind beliebt und immer bestens besucht.

Alf Weißmann stellt sich nach 13 Jahren nicht mehr zur Wahl zum Vorsitzenden der Kreisgruppe. Vorgeschlagen als erster Vorsitzender wurde Markus Blaha. Der 47-jährige Polizeihauptkommissar ist Dienstgruppenleiter bei der PI Burgau und seit über 30 Jahren Mitglied in der GdP. Seit 2016 vertritt er im Personalrat des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Interessen der Beschäftigten. Die Versammlung wählte ihn einstimmig zum Vorsitzenden. (AZ)