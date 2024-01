Vielzahl von Glätteunfällen am Dienstagmorgen im Kreis Günzburg

Neben einem schweren Unfall mit einem Schulbus gibt es parallel weitere Einsätze nördlicher im Landkreis. In zwei Stunden waren es rund sechs Glätteunfälle.

Vier Grad in Krumbach, fünf Grad in Günzburg: Inzwischen sind die Temperaturen etwas milder als noch heute am frühen Dienstagmorgen. Plötzlich gefrierender Regen und infolge spiegelglatte Straßen waren der Grund, dass die Feuerwehren, Rettungskräfte und Polizeien im Landkreis zwischen 5.45 Uhr und sieben Uhr bereits sechsmal ausrücken mussten.

Der größte Unfall, die Aufräumarbeiten zogen sich mehrere Stunden, ereignete sich zwischen Obergessertshausen und Könghausen, an der Landkreisgrenze zum Unterallgäu. Ein Auto kommt von der spiegelglatten Straße ab und prallt in einen voll besetzten Schulbus. Der 32-jährige Pkw-Fahrer wird schwer verletzt, vier Schüler klagen über leichte Schmerzen.

Weitere Glätteunfälle bei Offingen und Wattenweiler

Fast parallel kommt es zu einem Glätteunfall in Wattenweiler, wie Stefan Müller, Kreisbrandrat berichtet. Und keine zwei Minuten später knallt es zwischen Mindelaltheim und Offingen. Dort ist Müller selbst im Einsatz und war als Erstes am Unfallort. Zunächst kam auf Höhe einer Kapelle ein Autofahrer, der in Richtung Mindelaltheim unterwegs war, wegen plötzlich auftretender Straßenglätte ins Schleudern. Er kam auf die rechte Bankette. Beim Gegenlenken wurden mehrere kleine Steine auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Offenbar unbeschädigt setzte er seine Fahrt fort. Kurz nach ihm kam ein weiterer Autofahrer aus Richtung Schnuttenbach. Der Fahrer dieses Wagens sah die Steine auf der Fahrbahn, bremste ab und wollte den Steinen ausweichen. Aufgrund der dort herrschenden Glätte verlor er aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links von der Fahrbahn.

Dabei stieß er gegen einen Leitpfosten. Dieser wurde auf die Fahrbahn katapultiert und blieb auf dem Fahrstreifen Richtung Mindelaltheim liegen. Zum Unfall hinzu kam der Fahrer eines Fahrzeugs des Straßenbauamtes. Dieser blieb in Fahrtrichtung Schnuttenbach stehen, sicherte die Unfallstelle mit gelben Rundumlicht und Warnlinkanlage ab und wollte sich um den zuvor verunfallten Fahrzeugführer kümmern. Zu diesem Zeitpunkt kam ein weiteres Fahrzeug aus Richtung Schnuttenbach. Dessen Fahrer bemerkte den Leitpfosten auf der Fahrbahn, versuchte diesem auszuweichen und kam ebenfalls ins Schleudern. Er stieß mit seinem Auto frontal gegen den zur Absicherung abgestellten Kastenwagen des Straßenbauamtes.

Sechs Fahrzeuge sind bei Mindelaltheim an einem Unfall beteiligt

Etwa zeitgleich bemerkte ein Autofahrer, der ebenfalls Richtung Mindelaltheim unterwegs war, die verunfallten Fahrzeuge vor ihm und bremste ab. Dabei kam er ins Rutschen und stieß gegen die Leitplanke auf seiner Straßenseite. Dabei verkeilte sich dessen Auto in der Leitplanke und blieb stehen. Dies wiederum erkannte ein nachfolgender Autofahrer zu spät und fuhr auf dieses stehende Auto auf. Insgesamt waren an dem Unfall sechs Fahrzeuge beteiligt, wobei der ursprüngliche Verursacher weitergefahren war. Drei Autos mussten abgeschleppt werden, zwei Personen kamen verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

Auch zwischen Remshart und Offingen zwischen den beiden Ortseinfahrten von Remshart wurde einem Autofahrer Blitzeis zum Verhängnis. Ein in Richtung Offingen fahrender Fahrer kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort rutschte er in einen Bach. Dabei entstand am Wagen Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle und Betreuung der eingerichteten Umleitung waren die Feuerwehren Rettenbach und Remshart im Einsatz. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in Burtenbach. Eine Autofahrerin fuhr auf der Kemnater Straße in Burtenbach bergab. In der dortigen Rechtskurve rutschte sie aufgrund von Straßenglätte geradeaus und rammte eine Straßenlaterne. Dabei wurde ihr Wagen stark an der Front beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Frau wurde nicht verletzt.

Zwischen Jettingen und Burtenbach schleudert ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn

Auf der Staatsstraße zwischen Jettingen und Burtenbach ereignete sich ein weiterer Glätteunfall. Ein Autofahrer war in Richtung Burtenbach unterwegs, als er bei plötzlich auftretendem Glatteis auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Der ihm entgegenkommende Fahrer eines Dacia versuchte zwar noch, dem schleudernden Fahrzeug auszuweichen. Trotzdem kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam noch auf der Fahrbahn zum Stehen, der Dacia schleuderte in den Straßengraben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Jettingen im Einsatz.

Zusätzlich sollen am frühen Morgen zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen Fahrzeuge von der eisigen Straße abgekommen sein. Auch der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West spricht auf Nachfrage von einer "Vielzahl an Unfällen im Dreieck Günzburg-Burgau-Krumbach". Grund sei, dass Regen sehr schnell auf den kalten (Land-)straßen aufgekommen ist und somit sofort eine Eisschicht bildete. Schon vor einer Woche kam es wegen gefrierender Glätte zu Verkehrsunfällen in der Region.