Die Konversion des Fliegerhorsts in Leipheim ist eine Erfolgsgeschichte

Während einer Informationsfahrt des Günzburger Stadtrates auf dem Areal Pro wird die Stärke der interkommunalen Zusammenarbeit sichtbar.

Vor 13 Jahren haben im Juni 2010 die Große Kreisstadt Günzburg, die Stadt Leipheim, die Gemeinde Bubesheim und der Landkreis Günzburg den ehemaligen Fliegerhorst Leipheim gekauft. Ihr Ziel: Gewerbe- und Industriebauflächen auf dem bis dahin militärisch genutzten Gelände entstehen zu lassen. Der Erste, der beim Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Areal Pro kaufte und das Gebäude der ehemaligen Standortverwaltung (StOV) erwarb, war Helmut Ostertag. Er erinnert sich an den Beginn: „Es war schon ein großes Abenteuer. Eine Wildnis, aber gleichzeitig ein einzigartiger Platz für die Firma Statix.“

Die Firma Statix kaufte das Gebäude der ehemaligen Standortverwaltung des Fliegerhorsts und heutigen Gewerbegebiets Areal Pro in Leipheim und baute es modern um. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Am Eingang der ehemaligen StOV, einem Gebäude aus dem Jahr 1970, das viele für einen Neubau halten, begrüßt Ostertag Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Günzburger Stadträtinnen und Stadträte sowie Beschäftigte aus der Verwaltung. Nicht alles wurde umgebaut – im Treppenhaus wurden Boden, Geländer, Betonornamente samt heute teurer Bretterschalung übernommen. In den oberen Stockwerken ist von diesem Charme der Ursubstanz nichts mehr zu spüren. Die 35 Beschäftigen des Ingenieurbüros für Tragwerksplanung für Industriebauten, die sich Statiker mit Leib und Seele nennen, freuen sich über großzügige moderne Büros. Von hier aus wurden einige nach und nach auf dem Areal Pro entstandene Gewerbebauten geplant.

Areal Pro bei Leipheim: Der Verkauf der Flächen ist nicht immer unumstritten

70 Personen verschiedener Firmen arbeiten im ganzen Gebäude. Insgesamt seien auf dem Areal Pro 1700 Arbeitsplätze entstanden, berichtet Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Er sagt: „Die Konversion des Fliegerhorsts ist eine Erfolgsgeschichte. Es war eine einmalige Chance, 112 Hektar Fläche aus einer Hand zu verkaufen. Zum Erfolg gehört auch die Gründung des Zweckverbands: Wirtschaftlicher Aufschwung der Region, eine sinnvolle Vermarktung der Fläche und das Areal Pro als Grundlage, sich vom Mittelzentrum zum Oberzentrum Günzburg/Leipheim zu entwickeln, sind die drei wesentlichen Pluspunkte.“

Die Rundfahrt mit dem Günzburger Stadtrat über das Areal Pro begleitet Marion Schlaegel, im Landratsamt als Verwaltungsangestellte für das Areal Pro verantwortlich und als Stadtführerin in Günzburgs Altstadt bekannt. Während der Bus an der Niederlassung von Schuh Hermann vorbeifährt, deutet Schlaegel hinüber zum ehemaligen Hochbunker der Bundeswehr, in dem lizenziert medizinische Hanfprodukte verpackt und vertrieben werden. Entlang der Südumfahrung liegt das einzige und nicht ganz unumstrittene Hotel auf dem Areal Pro. Marion Schlaegel erwähnt die oft schwierigen Entscheidungen, denen sich die Verbandsräte bei Grundstücksverkäufen stellen müssen, wenn Logistiker eigentlich unerwünscht sind und dem produzierenden, weil arbeitsplatzstarken Gewerbe der Vorrang gegeben werden soll.

Ehemalige Flugzeug-Shelter sind heute Lagerstätten

Viele im Bus besichtigen zum ersten Mal die Shelterschleife, wo sich kleinere Firmen einen der ehemals zwölf Flugzeug-Shelter vor allem als Lagerstätte gesichert haben. Klein und Groß sind auf dem Areal Pro in guter Nachbarschaft. Greiwing, ein Dienstleister für alles, was rieselt, war 2010 das erste Industrieunternehmen, es sollten noch etliche folgen. Unübersehbar und eine Industrielandmarke ist die Weltgold-Mühle der Firma Mühlschlegel mit ihrem 52 Meter hohen Turm. Bereits im Stand-by-Betrieb ist das von Siemens Energy errichtete ferngesteuerte und rein digital betriebene Gasturbinenkraftwerk zur Aufrechterhaltung der Stromnetzstabiltät.

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim wurden an der Shelterschleife in Bunkern die Kampfflieger sicher geparkt. Heute sind es Lagerstätten von Unternehmen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Dort wo früher Kampfjets starteten und landeten, mieten sich heute namhafte Automarken die Landebahn für Sicherheitstrainings. Die Busfahrt führt auch dorthin, wo sich noch die letzten unverkauften Flächen befinden. Wegen ihrer sensiblen Lage sollen sie Kampfmittel-geräumt verkauft werden. Zu nahe liegt die Altenpflegeeinrichtung des Rummelsberger Stifts, sodass entschieden wurde, dieses Stück in Gänze von eventuellen Fliegerbomben und Munition zu befreien. Allein auf diesem Baufeld wurden bereits fünf Weltkriegsbomben gefunden und entschärft.

Areal Pro in Leipheim: "Bestlage im Herzen Europas"

Eingezogen auf dem Areal Pro sind in ehemaligen, jetzt sanierten Fliegerhorst-Gebäuden, auch Asylsuchende. Für Leichtathletik-Sport wird die 800-Meter-Bahn saniert. Die „Bestlage im Herzen Europas“, wie sie Zweckverbandsvorsitzender Landrat Hans Reichhart auf der Areal-Pro-Internetseite nennt, hat sich schneller entwickelt als gedacht. Vor 30 Jahren entstanden die ersten Pläne, jetzt ist nach 13 Jahren so gut wie alles verkauft.

Auf dem Areal Pro hat die Günzburger Steigtechnik eine Niederlassung für den Bereich Rettungstechnik gebaut und 30.000 Quadratmeter Grund gesichert. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Zugegriffen auf dem Areal Pro hat auch die Munk-Group. Der Geschäftsbereich Rettungstechnik wurde von der Günzburger Zentrale nach Leipheim verlagert und hat 30.000 Quadratmeter gekauft. Auf 8000 Quadratmetern Fläche entstehen Leitern, Plattformen und Rollcontainer für den Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz. Bundeswehr, Spezialeinheiten und Feuerwehren sind immer wieder zu Gast. Ferdinand Munk und Alexander Werdich führen die interessierte Besuchergruppe durch die Hallen und zeigen die brandneuen Feuerwehrleitern mit gelben, nachleuchtenden Sprossen. 2000 bestückte Rollcontainer haben Leipheim bereits verlassen, sie werden bundesweit und im benachbarten Ausland im Einsatz von Helfern genutzt.

Von Günzburg aufs Areal Pro

Von der Munk Rettungstechnik ist es nicht weit zum vielleicht schönsten Gebäude auf dem Areal Pro. Zebrano Objekteinrichtungen mit seiner verspielten Fassade, die wachsendes Holz in einem Wald symbolisiert. Das fällt auf und zeigt die DNA des Unternehmens von Hans Riemenschneider auf. Innovative Raumlösungen entstehen in Leipheim von der Idee bis zur Montage, es wird beraten, geplant und getüftelt, in der großzügigen Werkstatt, durch die Andreas Prübner führt, geht es hauptsächlich um den Werkstoff Holz. Es wird auch gepolstert und genäht, sogar Lampenschirme werden produziert. Hans Riemenschneider freut sich: „Es war die richtige Entscheidung, hierherzugehen. Es ist mega für uns geworden.“

Statix, Munk und Zebrano sind die drei Stationen der Info-Tour, und es sind drei Firmen, die ihre Wurzeln in Günzburg haben oder hatten. Für alle drei ist der Platz im Interkommunalen Gewerbegebiet der Richtige, das steht auch für Oberbürgermeister Gerhard Jauernig außer Frage, denn das Areal Pro ist nicht nur Leipheim, sondern auch Günzburg, Bubesheim und der Landkreis.