Leipheim/Günzburg

17:00 Uhr

Digitaler Landkreis Günzburg: Diese Projekte beeindrucken Minister Mehring

Plus KI-Unterstützung für schwäbische Unternehmen und ein CO₂-Marktplatz, der bayernweit Schule machen soll, stehen auf dem Besuchsprogramm des Digitalministers.

Von Rebekka Jakob

Über vieles lasse sich im Kreistag diskutieren in den Zeiten angespannter Kassen. "Aber über die Zukunft und die notwendigen Investitionen dafür, darüber gibt es keine Diskussionen", sagt Landrat Hans Reichhart beim Besuch des Technologie-Transferzentrums Leipheim. Hier haben gerade Prof. Philipp Brune und seine Kollegen demonstriert, wie dort das Projekt KI-Transfer+ schwäbischen Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Profilen dabei helfen kann, Künstliche Intelligenz in ihren Betrieben effektiv einzusetzen.

Digitalminister Fabian Mehring hat aufmerksam zugehört, was sich hier tut. Wie bereits vor einer Woche beim Rocketeer-Festival in Augsburg macht der Minister deutlich, dass es für die bayerischen Unternehmen längst nicht mehr darum geht, ob sie Digitalisierung nutzen oder nicht. "Wir befinden uns mittendrin in der KI-Revolution. Es geht jetzt um die Frage, ob wir uns an die Spitze setzen oder ob wir rechts und links und oben und unten von allen anderen überholt werden."

