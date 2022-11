Leipheim: Drei Autofahrer sind ohne Führerschein auf der A8 unterwegs

Drei "Schwarzfahrer" erwischt die Polizei an einem Nachmittag auf der Autobahn. In einem Fall tauchen dann auch noch gefälschte Papiere auf.

Gleich bei drei Kontrollen hatten Autofahrer am Montagnachmittag keine gültige Fahrerlaubnis. Festgestellt wurde dies durch Kräfte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm bei Verkehrskontrollen an den Autobahnrastanlagen Leipheim und Burgau. So war ein 40-Jähriger der Meinung, dass er ein bereits wirksames Fahrverbot erst in ein paar Monaten antreten müsse. Die Frist zur Abgabe seines Führerscheins hatte er allerdings bereits mehrere Wochen überschritten. Zudem lag der Verdacht vor, dass sein Auto nicht versichert ist. Dies müssen die Beamten allerdings erst noch weiter ermitteln.

Gefälschten schweizer Führerschein entdeckt

Bei der Kontrolle eines 51-jährigen Autofahrers gab dieser gleich zu Beginn an, dass ihm 2019 die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er seitdem ohne Führerschein unterwegs ist. Einem weiteren 43-jährigen Deutschen wurde laut der Führerscheindatei seine schweizerische Fahrerlaubnis entzogen. Im Verlauf der Kontrolle entdeckten die Beamtinnen und Beamten aber einen schweizerischen Führerschein im Fahrzeug, der auf den Fahrer ausgestellt war. Dieser entpuppte sich als Totalfälschung, die der 43-Jährige angeblich für 50 Euro in Thailand erworben hatte. Das Falsifikat wurde beschlagnahmt. Gegen die drei Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde allen untersagt. (AZ)