Prozess nach Cannabis-Razzia: Geständiger Dealer muss in den Entzug

Plus Bei einer Razzia im Kreis Günzburg entdeckt die Polizei kiloweise Rauschgift. Ein 38-Jähriger landet vor dem Landgericht und kassiert eine hohe Strafe.

Nach monatelangen Ermittlungen schlugen die Fahnder zu: An mehreren Objekten im Kreis Günzburg wurden im April vergangenen Jahres fast drei Kilogramm Rauschgift sowie Cannabispflanzen entdeckt, drei Männer im Alter von 30 bis 43 Jahre kamen in Untersuchungshaft. Einer der Dealer aus Burgau wurde jetzt vom Landgericht Memmingen zu einer knackigen Haftstrafe verurteilt.