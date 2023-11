Offingen

Postfiliale in Offingen schließt bald – aber soll woanders wieder öffnen

Plus Ein Aushang kündigt die Schließung der Offinger Postfiliale im Edeka-Markt im Dezember an. Die DHL-Gruppe hat aber schon Pläne für die Zukunft.

Von Dominik Bunk

Die Postfiliale im Edeka-Markt in Offingen bietet für Bürgerinnen und Bürger bisher eine bequeme Möglichkeit, Pakete und Briefe aufzugeben oder abzuholen. Zentral im Ort, leicht mit dem Rad oder zu Fuß erreichbar. Das ändert sich allerdings im Dezember. Denn ein Aushang kündigt die Schließung der Filiale Ende dieses Monats an.

Damit ist der Schalter in Offingen nicht der einzige Standort, an dem die Post in den vergangenen Jahren Filialen abgebaut hat. So wurde wie berichtet bereits 2021 eine Geschäftsstelle in Leipheim geschlossen. Ein halbes Jahr zuvor schloss die Filiale in Kammeltal ihre Türen, allerdings nicht für immer. Im Ortsteil Ettenbeuren werden seit rund zwei Jahren wieder Postdienstleistungen angeboten. Die Suche nach geeigneten Räumen war damals allerdings nicht gerade einfach, hieß es seitens der Post. War die Schließung der Filiale in Offingen also nur eine Frage der Zeit? Oder geht es woanders weiter?

