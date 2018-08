Der nächste Aufsteiger, bitte!

vor 32 Min.

Der Fußball-Bezirksligist dürfte es mit Altenmünster schwerer haben als zuletzt mit dem Landkreis-Rivalen Thannhausen.

Von Uli Anhofer

Auswärts antreten müssen die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg. Der SC Bubesheim spielt am Sonntag, 12. August, beim SC Altenmünster. Anstoß ist um 17 Uhr. Einen Tag früher, ebenfalls um 17 Uhr, wird die Partie der TSG Thannhausen bei der SSV Glött angepfiffen.

13 Gegentore in zwei Partien musste Bezirksliga-Neuling TSG Thannhausen schon hinnehmen. Die TSG-Akteure leisteten sich zu viele individuelle Fehler, zudem passte auch das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen nicht. Doch für diese fehlende Abstimmung gibt es eine einfache Erklärung. TSG-Coach Jürgen Brüller kann nicht auf seine besten Kräfte zurückgreifen. Einige seiner Stammspieler weilen noch im Urlaub. Doch alleine diese fehlenden Akteure sind nicht der Grund für die zahlreichen Gegentreffer. Sowohl Trainer Brüller als auch Abteilungsleiter Tobias Klein glauben, dass der Aufstieg ein Jahr zu früh kam.

Doch alles Lamentieren hilft nicht. Am Samstag steht das nächste Spiel für die Thannhauser an. Bei der SSV Glött soll der erste Punkt eingefahren werden. Die Lilien, die bisher einmal gewonnen und einmal remis gespielt haben, belegen den elften Platz. Zum Auftakt verlor die SSV gegen den SC Bubesheim mit 1:2 und am vergangenen Samstag erkämpfte sich die Truppe von Trainer Stefan Schneider ein 1:1 beim SV Holzkirchen. In der Partie gegen den SC Bubesheim zeigten sich die Glötter extrem einsatzstark. Spielerisch war noch Luft nach oben.

Nicht überbewertet wird der 8:2-Erfolg gegen die TSG Thannhausen bei den Verantwortlichen des SC Bubesheim. Sowohl Abteilungsleiter Karl Dirr als auch Trainer Marvin Länge wissen den Sieg gegen einen schwachen Gegner richtig einzuschätzen. Doch trotz einiger Ausfälle in den ersten Wochen der neuen Spielzeit steht der SCB bisher mit der maximalen Punkteausbeute auf einem Spitzenrang. Erfreulich neben dem Kantersieg gegen Thannhausen war auch das Comeback von Simon Hille. Nach langer Verletzungspause kam der Offensivspieler gegen die TSG erstmals wieder in einem Punktspiel zum Einsatz.

Nach Neuling Thannhausen bekommen es die Bubesheimer nun mit einem weiteren Aufsteiger zu tun. Der SC Altenmünster schaffte nach der abgelaufenen Saison den Sprung in die Bezirksliga über die Relegation. Im entscheidenden Spiel schoss der SCA den TSV Ziemetshausen aus dem Rennen. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Augsburg ist erfolgreich in die Saison gestartet. Zum Auftakt gewann der SCA mit 2:0 gegen Donaumünster-Erlingshofen und gegen Affing gab es ein 1:1. Auffälligster SCA-Akteur im bisherigen Saisonverlauf ist Patrik Pecher. Der Angreifer erzielte alle drei Treffer des Aufsteigers.

