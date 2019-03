vor 55 Min.

Substanz und Spiel verloren

Warum Bezirksligist Bubesheim erneut leer ausgeht

Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim hat zum zweiten Mal in Folge verloren. Im Fußballspiel beim TSV Meitingen setzte es gestern eine 2:3-Niederlage. Die Gäste konnten also den Ausrutscher von Tabellenführer FC Ehekirchen (0:1 in Nördlingen) nicht nutzen und stehen weiter mit einem Rückstand von sechs Punkten auf den Primus auf Platz zwei. Entsprechend bedient war SCB-Spielertrainer Marvin Länge. „Dass Ehekirchen verloren hat, macht unsere Niederlage noch etwas bitterer“, sagte er.

Der TSV Meitingen ging in der 22. Minute in Führung. Torschütze war Arthur Fichtener. Der Mittelfeldmann verwandelte einen Elfmeter sicher. Zuvor war TSV-Stürmer René Heugel gefoult worden. „Bis zu diesem Gegentor hatten wir schon einige hochkarätige Chancen, die wir einfach verwerten müssen“, trauerte Länge vergebenen Gelegenheiten nach.

Auch nach dem Gegentreffer zeigten die Bubesheimer die klar bessere Spielanlage und trugen weiter einige gute Angriffe vor. Allein der Ball wollte nicht ins Tor.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Gäste klar Chefs im Ring. Doch ein Treffer blieb den Bubesheimern zunächst versagt. Erst in der 63. Minute traf Julian Schmid zum hochverdienten Ausgleich. Doch die Freude beim SCB währte nicht lange. Denn nur zwei Minuten nach dem 1:1 brachte René Heugel die Meitinger wieder in Führung. Bubesheim gab weiter Vollgas und Axel Schnell traf in der 75. Minute zum 2:2 ins Schwarze. Der SCB spielte weiter sehr gut nach vorne und hatte Chancen im Minutentakt. Doch entweder waren die Visiere falsch eingestellt oder TSV-Torwart Tobias Hellmann stand im Weg. Und so kam es, wie man es im Fußball immer wieder erleben darf. Nach einem schnellen Angriff flankte der eingewechselte Fabian Wolf auf Torjäger René Heugel. Der Sturmtank stand goldrichtig und verwertete per Kopf zum entscheidenden 3:2 (83.).

In der Schlussphase konnten die Bubesheimer dann nicht mehr zulegen und mussten die Niederlage akzeptieren. „Bei uns merkt man deutlich, dass die vier Partien der vergangenen Wochen an die Substanz gegangen sind. Wir spielen beinahe immer mit den gleichen elf Akteuren“, analysiert Länge. Der Spielertrainer hofft darauf, dass in den kommenden Wochen der eine oder andere verletzte Akteur zurückkommt. (ulan)

SC Bubesheim Zeiser, Lacic, Aciköz, Schäfer, Länge, Demir, Lonsinger, Polat, Schnell, Akpaloo, Schmid

