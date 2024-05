Der VfR Jettingen II schafft im Kreisliga-Kellerduell einen Befreiungsschlag

Plus Der 3:1-Heimsieg für die Reserve des Bezirksligisten macht den Abstiegskampf zum Krimi. Verlierer SV Mindelzell steckt nun tief im Schlamassel.

Der VfR Jettingen II hat ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesendet. Der Fußball-Kreisligist gewann sein eminent wichtiges Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Mindelzell 3:1. Damit hat die Reserve des Bezirksligisten wieder Anschluss ans hintere Mittelfeld gefunden. Fünf Teams (VfR Jettingen II, TSV Balzhausen, SpVgg Krumbach, SV Mindelzell und SV Holzheim) kämpfen auf der Zielgerade der Saison gegen den Abstieg, mit dem SC Altenmünster könnte auch ein sechstes noch zurück in die Relegation rutschen. Für Jettingen und Balzhausen ist die Zusatzschicht bereits das Höchste der Gefühle; das rettende Ufer können beide Teams auf direktem Weg nicht mehr erreichen.

Nach einer langen Durststrecke von acht Monaten ohne Dreier gelang der Mannschaft von Trainer Manuel Hanke wieder einmal ein Sieg. Das letzte Erfolgserlebnis feierte der VfR Jettingen II am 3. September des vergangenen Jahres beim 3:2-Erfolg in Altenmünster.