Kreisliga West: Vier Vereine aus dem Landkreis Günzburg drängen nach oben

Plus Die Fußball-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Wer sich Aufstiegshoffnungen machen darf - und wer um den Klassenerhalt zittern muss.

Die Fußball-Kreisliga West geht in die entscheidende Saisonphase. In vier Wochen, am 1. Juni, finden die abschließenden Begegnungen statt. Sowohl in den vorderen als auch in den hinteren Tabellenregionen stehen die Teams und ihre Fans vor spannenden Wochen. Mit Wiesenbach, Thannhausen, Ziemetshausen und Bubesheim haben noch vier Mannschaften die Chance, den Titel zu holen oder die Relegationsspiele zu erreichen.

Hinweis: In den 54 Punkten enthalten sind die drei Zähler aus dem ausgefallenen und bislang nicht offiziell gewerteten Spiel in Krumbach.

Im Tabellenkeller kämpfen fünf Mannschaften um den Verbleib im Oberhaus des Fußball-Kreises Donau. Mit Jettingen II, Krumbach, Balzhausen und Mindelzell sind vier Teams aus dem Landkreis Günzburg in einer prekären Situation. Vervollständigt wird das abstiegsbedrohte Quintett vom SV Holzheim/ Dillingen.