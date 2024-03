Fußball

11:36 Uhr

Mit dem Joker kommt der FC Günzburg zum ersten Heimsieg 2024

Plus Durch das 3:1 gegen Griesbeckerzell verscheucht der Bezirksligist die ärgsten Abstiegsängste. Ein Könner steht neu auf dem Platz - und zieht sofort die Fäden.

Von Jan Kubica

Sie hopsten über das jahreszeitenbedingt schon etwas mitgenommene Grün des Auwaldstadions, als hätten sie soeben etwas Großes gewonnen. Und vielleicht war dieses 3:1 tatsächlich etwas wirklich Wichtiges, mehr wert jedenfalls als schnöde drei Punkte. Seit dem überragenden Derby-Auftritt gegen den VfR Jettingen (über fünf Monate ist das her) hatten die Fußballer des FC Günzburg das Wohlgefühl des Sieges nicht mehr auskosten dürfen, waren unbequem nah an die Abstiegszone der Bezirksliga Nord gerutscht. Jetzt, im ersten Heimspiel 2024, gelang ihnen ein verdientes 3:1 (2:0) gegen den SC Griesbeckerzell. Ein Vater des Erfolgs war ein für diese Spielebene wunderbarer Fußballer, der den Günzburgern in dieser Frühjahrsrunde helfen will, wann immer es geht. FC-Coach Christoph Bronnhuber nannte ihn breit grinsend den "Joker".

Ein Bayernligaspieler im Trikot des FC Günzburg

Eine Überraschung war es für die allermeisten der 100 Augenzeugen, dass plötzlich Maximilian Braun im Trikot des FC Günzburg auflief. Vier Spielzeiten lang war er Stammspieler beim damaligen Landes- und später Bayernligisten FC Gundelfingen gewesen, dann zog es ihn nach München, wo er aktuell - ausdrücklich als Hobby - für den SV Untermenzing in der Kreisliga antritt. Nun wird sich der bald 29-Jährige wieder Richtung Heimat orientieren - und schloss sich per Zweitspielrecht dem FC Günzburg an.

