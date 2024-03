Fußball

vor 55 Min.

Wie sich der FC Günzburg auf die Sekt-oder-Selters-Wochen vorbereitet

Wann dürfen die Fußballer des FC Günzburg mal wieder einen Sieg bejubeln? Einen von lediglich sechs gab's in der Frühphase der Saison in Gersthofen (unser Bild).

Plus Der Bezirksligist rangiert inzwischen ungemütlich nah an der Abstiegszone. Jetzt kommen Spiele gegen andere Kellerkinder. Erster Prüfstein ist Griesbeckerzell.

Von Jan Kubica

Der Auftakt war ein "Satz mit X", jetzt wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg in ihren Reihen und bei ihren Fans für ein frühlingstaugliches "Ah" sorgen. Zum Auftakt einer ganzen Serie von Duellen gegen Nachbarn im Tabellenkeller kommt der SC Griesbeckerzell vorbei. Anpfiff im Auwaldstadion ist am Samstag, 16. März, um 15 Uhr.

Kleine Dinge haben sich fatalerweise summiert

Dass der FC in der aktuellen Runde so ungemütlich nah an die Abstiegszone rutschen könnte, war vor Saisonbeginn nicht absehbar gewesen. Verantwortlich sind eher kleine Dinge, die sich aber fatalerweise summiert haben. Am meisten grämt sich Spielertrainer Christoph Bronnhuber in seiner Rückschau auf den Herbst 2023 darüber, dass ein paar Spiele völlig ohne Not aus der Hand gegeben wurden.

