Sportklettern

17:55 Uhr

Max Dinger aus Nattenhausen und seine Mission Gipfelsturm

In der Halle und trotzdem in luftiger Höhe: Max Dinger, hier bei der Deutschen Meisterschaft der Männer im Oktober 2023.

Plus Als Bub begann Max Dinger aus Nattenhausen mit dem Klettern. Als 18-Jähriger startete er jetzt bei der WM. Wer ihn auf dem Weg nach oben unterstützt.

Von Klemens Funk

In der Sektion Krumbach des Deutschen Alpenvereins begann Max Dinger als Siebenjähriger mit seinem Einstieg in die Kletterwand. Bereits zwei Jahre später erkletterte er einen Platz im Regionenkader Schwaben. Der heute 18-Jährige startet im Bayern- sowie im Deutschlandkader. Dieses Jahr ging es besonders steil nach oben: Dinger qualifizierte sich im Lead-Bereich (klassisches Seilklettern) bei Jugend-Europacups in Österreich, Frankreich und in der Schweiz für die Nachwuchs-Europameisterschaft in Finnland und für die Junioren-Weltmeisterschaft in Südkorea. In Helsinki erkletterte er unter 38 Startern den 19. Platz, in Seoul unter 64 Teilnehmern den 22. Rang.

Bester Bayer bei der Deutschen Meisterschaft

Inzwischen hat der junge Mann auch erste Hürden im Erwachsenenbereich genommen. Bei der Deutschen Meisterschaft erreichte er im Finale als bester bayerischer Kletterer den sechsten Platz. Bei nationalen Wettkämpfen startet er weiterhin für die Sektion Krumbach im Team Bayern, auf internationaler Ebene natürlich für Deutschland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

