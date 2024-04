Ulm-Augsburg in 26 Minuten: Wie viel Sinn ergibt die Vorgabe für den ICE noch?

Für mich hat sich die Bischt und Herr König wahrlich in dem finden nach Gründen zur Ablehnung eines Neubaus verrannt.



Es kann ja sein, dass die Taktzeiten mit Österreich zukünftig nicht ideal sind, aber es heißt Deutschlandtakt und nicht EU-Takt. Entscheidend sind Unsteigemöglichkeiten in Ulm und Augsburg und Stuttgart und München. Das ganze Projekt an der Strecke nach Österreich über Salzburg festzumachen, zeugt von der Suche nach der Nadel Heuhaufen. Viel wichtiger als Salzburg ist sowieso die Strecke nach Innsbruck.



Und es stimmt auch nicht, dass man 26 Minuten Fahrzeit nicht braucht. Da hat Bischt und Co. Wohl noch nie mit Pendlern gesprochen. Die aktuelle Fahrzeit liegt übrigens aktuell bei 41 bis 48 Minuten mit dem ICE. 26 Minuten sind halt 15 bis 22 Minuten schneller. Bei Pendlern also 30 bis 44 Minuten Zeitersparnis pro Tag.



