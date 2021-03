vor 17 Min.

5000 Euro Schaden: Mann missachtet Vorfahrt bei Vöhringen

Da ein 57-jähriger Autofahrer ein anderes Fahrzeug beim Einfahren in einen Kreisverkehr zwischen Vöhringen und Weißenhorn übersah, kam es zum Unfall.

Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr in einen Kreisverkehr ein und übersah ein anderes Fahrzeug. Dann kam es zur Kollision. Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend im Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle zur A7 in Fahrrichtung Nord zwischen Vöhringen und Weißenhorn. Das teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren. (AZ)

