vor 20 Min.

Auto überschlagt sich mehrfach

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend.

Auf der Autobahn A7 hat sich am Sonntagabend ein Unfall ereignet. In Fahrtrichtung Füssen hat sich zwischen Vöhringen und Illertissen ein Auto mehrfach überschlagen. Aktuell fließt der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, es staut sich. Näheres ist aktuell noch nicht bekannt. (wis)

Themen Folgen