Babenhausen-Klosterbeuren

18:00 Uhr

Manfred Weber zu Besuch: Was die Bauern im Wahlkreis Neu-Ulm umtreibt

Manfred Weber und Alexander Engelhard diskutierten in Klosterbeuren mit Landwirtinnen und Landwirten.

Plus Landwirte diskutieren in Klosterbeuren mit EU-Politiker Manfred Weber. Noch nie sei der Berufsstand so frustriert gewesen, wie vor dieser Bundestagswahl, heißt es.

Von Sabrina Karrer

Es gab Zeiten, da konnte die CSU auf den Rückhalt der Bäuerinnen und Bauern in Bayern zählen. Mittlerweile herrsche jedoch eine große Unsicherheit, ob die Partei noch auf der Seite dieses Berufstandes stehe. Mit diesen Worten eröffnete die Unterallgäuer Kreisbäuerin Margot Walser eine Diskussionsrunde, zu welcher Alexander Engelhard, Bundestagskandidat der CSU im Wahlkreis Neu-Ulm, eingeladen hatte. Prominente Unterstützung erhielt er von Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, und dem bayerischen Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer. Sie bemühten sich rund eineinhalb Stunden lang im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Klosterbeuren, eben jene Distanz zwischen Politik und Landwirtschaft zu verringern, welche von den rund 20 anwesenden Frauen und Männern aus den Landkreisen Unterallgäu, Neu-Ulm und Günzburg bemängelt wurde.

