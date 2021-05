Babenhausen

vor 44 Min.

Zwei Verletzte nach schwerem Unfall bei Babenhausen: So lief der Einsatz ab

Ein schwerer Unfall hat sich am Montag bei Babenhausen ereignet.

Plus Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich zwischen Babenhausen und Kirchhaslach ereignet. Zahlreiche Rettungskräfte und ein Hubschrauber kamen den Fahrern zu Hilfe. (mit Video)

Von Wilhelm Schmid

Am Pfingstmontag um kurz vor 13 Uhr hat sich bei Babenhausen auf der Staatsstraße 2017 in Richtung Kirchhaslach ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei an der Unfallstelle - die aber bisher als noch nicht gesichert bezeichnet wurden - spielte sich das Geschehen vermutlich wie folgt ab.

Themen folgen