Betlinshausen

15:09 Uhr

Drei Personen werden bei Unfall nahe Betlinshausen verletzt

Plus Ein 19-Jähriger hat ein anderes Auto übersehen. Es kam zur Kollision, bei der ein Wagen mehrere Meter bis in den Straßengraben geschleudert wurde.

Von Wilhelm Schmid

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ist es auf der Staatsstraße 2031 zwischen Illertissen und Bellenberg auf Höhe Betlinshausen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich wieder einmal zeigte, dass diese Stelle trotz klarer Vorfahrtregelung einen Unfallschwerpunkt darstellt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 19-Jähriger mit seinem Auto aus der Sankt-Johannes-Straße von Betlinshausen her und wollte die Staatsstraße 2031 geradeaus in Richtung der Pionierstraße überqueren. Dabei übersah er einen von Bellenberg her kommenden Wagen, in dem zwei Männer saßen und in Richtung Illertissen unterwegs waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen