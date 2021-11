Unfall: Traktor und Lastwagen stoßen bei Obenhausen zusammen

Plus Ein Unfall hat sich am Donnerstagmittag bei Obenhausen ereignet. Die Straße wurde gesperrt.

Bei Obenhausen hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet. Ein Traktor und ein Lastwagen sind gegen 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2018 zusammengestoßen, die Illertissen und Krumbach verbindet. Der Streckenabschnitt war bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.