20:01 Uhr

Fahrlehrer rauscht in Radarfalle

Die Polizei zieht nach dem 24-Stunden-Blitzmarathon Bilanz. Obwohl die Bevölkerung vorgewarnt war, gab es auch im Kreis Neu-Ulm erhebliche Verstöße.

Eine gemischte Bilanz zieht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten nach dem 24-Stunden-Blitzmarathon, der am Donnerstagmorgen um 6 Uhr zu Ende ging. Im ganzen Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, der die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg sowie das Allgäu umfasst, lag die Beanstandungsquote bei Radarmessanlagen – also der Anteil der festgestellten Verstöße am insgesamt durchlaufenden Verkehr – mit 3,1 Prozent zwar höher als im Vorjahr (2,1 Prozent). Einer Mitteilung des Präsidiums zufolge wurden auch wesentlich mehr Verstöße registriert. Im täglichen Regelbetrieb aber liege die Quote bei 3,5 Prozent. Und das Hauptziel der Aktion, die öffentlichen Diskussion über das Thema überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache anzuregen, wurde aus Sicht der Polizei erreicht.

Insgesamt beanstandeten die eingesetzten Beamten im Bereich des Präsidiums 763 Geschwindigkeitsverstöße (2017: 330). Als eine Erklärung für die deutliche Zunahme nennt die Polizei die besseren Witterungsverhältnisse: Vor einem Jahr gab es noch Schnee- und Eisglätte.

Obwohl die Messungen vorab angekündigt wurden, brachte die Polizei auch im Kreis Neu-Ulm einige erhebliche Tempoverstöße zur Anzeige. So war ein 18 Jahre alter Autofahrer in Pfaffenhofen innerorts mit 105 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Weil er zudem nicht angeschnallt war, erhält der junge Mann ein Bußgeld von mindestens 340 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Ein weiterer Autofahrer wurde in Pfaffenhofen mit Tempo 106 bei erlaubten 60 km/h erwischt. Auf Neu-Ulmer Gemarkung war ausgerechnet ein Fahrlehrer, der ohne Fahrschüler auf der Staatsstraße 2031 unterwegs war, in der 80er-Zone 31 km/h zu schnell. (jsn)

