vor 43 Min.

Feuerwehren im Landkreis seit dem frühen Morgen im Einsatz

Sturm Sabine hat die Region in den frühen Morgenstunden erreicht. Seitdem sind die Feuerwehren im Dauereinsatz.

Von Rebekka Jakob

„Es geht los.... der erste Sturmeinsatz wird gerade bearbeitet“, so meldete sich die Feuerwehr Altenstadt heute um 5 Uhr auf Facebook. In der Illereicher Straße war gegen 4.30 Uhr ein umgestürzter Baum auf der Fahrbahn gemeldet worden. Die Einsatzkräfte hätten jedoch die Straße nicht komplett freischneiden können, da der Eigenschutz der Feuerwehrleute vorgehe.

Die Feuerwehren in der Region sprechen von diversen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, teilweise sind in den Wäldern Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Nach bisherigem Erkenntnisstand sind keine Menschen verletzt worden.

Wegen des Sturms bleiben heute alle Schulen in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu geschlossen. Auch mehrere Kindertagesstätten in der Region bleiben geschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier: Wegen Orkantief "Sabine": Am Montag fällt im Landkreis die Schule aus

Über die weiteren Entwicklungen zum Sturm Sabine in der Region berichten wir im Laufe des Tages an dieser Stelle.

Themen folgen