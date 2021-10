Illertissen

06:00 Uhr

Welche Möglichkeiten stecken noch in Illertissens Innenstadt?

Plus Gemeinsam mit Weißenhorn hat man sich in Illertissen Gedanken über die Zukunft gemacht. Dabei wird deutlich: Es gibt viel Potenzial – doch die Zeit drängt.

Von Rebekka Jakob

Die Prognosen lassen nichts Gutes ahnen: Bundesweit gehen Experten davon aus, dass es leerer werden wird in den Innenstädten. In Klein- und Mittelstädten stünden derzeit selbst in besten Lagen rund 15 Prozent der Geschäfte leer, hat eine Umfrage des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) ergeben. Und die Zahlen dürften in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Dabei trägt nicht allein Corona Schuld. Das Problem trifft praktisch alle Städte. Illertissen möchte nun etwas dagegen tun – und das möglichst schnell. Die Weichen dazu hat der Stadtrat jetzt gestellt.

