15:23 Uhr

Junger Mann montiert ungültige Kennzeichen an Auto in Vöhringen

Weil die Nummernschilder entstempelt sind, wird die Polizei auf ein Auto in Vöhringen aufmerksam. Gegen den Besitzer läuft nun ein Strafverfahren.

Einen Fall von Kennzeichenmissbrauch bei einem Auto hat die Polizei Illertissen in Vöhringen aufgedeckt. Im Fliederweg wurden Beamte am Sonntagvormittag auf ein Auto mit entstempelten Kennzeichen aufmerksam. Der somit nicht zugelassene Wagen parkte dem Polizeibericht zufolge auf öffentlichem Verkehrsgrund, was grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Die Nummernschilder an dem VW in Vöhringen stammten von einem BMW

Im Rahmen der weiteren Überprüfung fanden die Polizisten heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für den abgestellten VW, sondern für einen BMW ausgegeben worden waren. Der Besitzer des Wagens, ein 20 Jahre alter Mann, räumte gegenüber den Beamten ein, die abgemeldeten Kennzeichen an dem Fahrzeug montiert zu haben. Gegen ihn leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs ein. (az)

